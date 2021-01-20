Большинство регионов РФ закончили 2020 год с дефицитом бюджета

58 регионов России из 85 завершили 2020 год с дефицитом бюджета. Хуже всего ситуация в Кузбассе, Тюменской области и Удмуртии. Об этом сообщает РБК со ссылкой на Казначейство РФ.

В целом региональный дефицит составил 762,2 млрд рублей по итогам прошлого года. Это равняется 5% совокупного объёма бюджетных доходов упомянутых 58 российских областей.

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В Кемеровской области дефицит составил 21%, в Тюменской — 20%, в Удмуртии — 16%, Ямало-Ненецком АО и Башкортостане — 14%, передает news.ru.

Причинами дыр в бюджете издание называет падение внешнего спроса на сырье и внутреннего платёжеспособного спроса и резкое сокращение в секторе услуг, отмечает Ura.ru.

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