Большинство регионов РФ закончили 2020 год с дефицитом бюджета

58 регионов России из 85 завершили 2020 год с дефицитом бюджета. Хуже всего ситуация в Кузбассе, Тюменской области и Удмуртии. Об этом сообщает РБК со ссылкой на Казначейство РФ.

В целом региональный дефицит составил 762,2 млрд рублей по итогам прошлого года. Это равняется 5% совокупного объёма бюджетных доходов упомянутых 58 российских областей.