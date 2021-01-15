Миллиардер Мордашов рассказал об опасности экономической изоляции РФ
Экономическая изоляция России станет «полной катастрофой». Об этом заявил владелец компании «Северсталь», миллиардер Алексей Мордашов, выступая на Гайдаровском форуме.
Отвечая на вопрос о возможном отказе РФ от внешних экономических связей, бизнесмен напомнил, что страна зависит от импорта и экспорта.
«Если завтра прекратится внешнеэкономическая деятельность, то национальная экономика сожмётся раза в два, мы просто физически встанем», — цитирует Мордашова РБК.
Как отметил миллиардер, бюджет страны во многом зависит от экспорта. Мордашов считает, что без возможности поставок в другие страны остановятся машиностроение, металлургия и нефтегазовая отрасль.
При этом бизнесмен подчеркнул, что без импорта и экспорта пострадают также интересы российских потребителей. По словам Мордашова, невозможность приобретать иностранные товары и услуги станет для жителей страны «тяжелейшим ударом».
Бизнесмен признал важность защиты и стимулирования внутреннего рынка России, однако подчеркнул, что обособление экономики страны с минимизацией внешнего товарного оборота невозможно.
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