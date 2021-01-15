Миллиардер Мордашов рассказал об опасности экономической изоляции РФ

Экономическая изоляция России станет «полной катастрофой». Об этом заявил владелец компании «Северсталь», миллиардер Алексей Мордашов, выступая на Гайдаровском форуме.

Отвечая на вопрос о возможном отказе РФ от внешних экономических связей, бизнесмен напомнил, что страна зависит от импорта и экспорта.

«Если завтра прекратится внешнеэкономическая деятельность, то национальная экономика сожмётся раза в два, мы просто физически встанем», — цитирует Мордашова РБК.

Как отметил миллиардер, бюджет страны во многом зависит от экспорта. Мордашов считает, что без возможности поставок в другие страны остановятся машиностроение, металлургия и нефтегазовая отрасль.

При этом бизнесмен подчеркнул, что без импорта и экспорта пострадают также интересы российских потребителей. По словам Мордашова, невозможность приобретать иностранные товары и услуги станет для жителей страны «тяжелейшим ударом».

Бизнесмен признал важность защиты и стимулирования внутреннего рынка России, однако подчеркнул, что обособление экономики страны с минимизацией внешнего товарного оборота невозможно.

