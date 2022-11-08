Большинство работодателей решили не выплачивать новогодние премии
Большинство опрошенных работодателей (63%) приняли решение не выплачивать в текущем году новогодние премии своим сотрудникам. Об этом свидетельствуют опросы сервисов «Работа.ру» и «СберПодбор», предоставленные порталом Lenta.ru.
Новогодние премии будут выплачиваться соотечественникам вдвое реже, чем в 2021 году. Это стало следствием оптимизации или урезания бюджетов в 2022 году.
Лишь около 37% работодателей выплатят премии подчиненным в конце года, при этом 21% поздравит всех работников, а 16% осчастливят премиями лишь некоторых коллег. Чаще всего денежные бонусы будут выплачивать организации из сфер производства, агропрома и торговли.
Каждый второй опрошенный заявил, что размер премий для большинства работников будет зависеть от результатов их труда. Приблизительно пятая часть респондентов готовы выплатить премию в размере 10% от зарплаты, а 9% опрошенных выдадут «13-ю зарплату».
Ранее опрос сервиса Superjob показал, что россиянам в среднем нужно 205 тысяч рублей в месяц, чтобы ощущать себя счастливыми. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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