Большинство работодателей решили не выплачивать новогодние премии

Новогодние премии будут выплачиваться соотечественникам вдвое реже, чем в 2021 году. Это стало следствием оптимизации или урезания бюджетов в 2022 году.

Лишь около 37% работодателей выплатят премии подчиненным в конце года, при этом 21% поздравит всех работников, а 16% осчастливят премиями лишь некоторых коллег. Чаще всего денежные бонусы будут выплачивать организации из сфер производства, агропрома и торговли.

Каждый второй опрошенный заявил, что размер премий для большинства работников будет зависеть от результатов их труда. Приблизительно пятая часть респондентов готовы выплатить премию в размере 10% от зарплаты, а 9% опрошенных выдадут «13-ю зарплату».

Ранее опрос сервиса Superjob показал, что россиянам в среднем нужно 205 тысяч рублей в месяц, чтобы ощущать себя счастливыми. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

