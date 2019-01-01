Большинство муниципалитетов Подмосковья приступили к ремонту дорог

В Московской области продолжается масштабный ремонт региональной и муниципальной дорожной сети, пишет сайт «Подмосковье Сегодня».

Ремонт идет в 54 муниципальных образованиях региона (83% муниципалитетов)

Работы ведутся на 200 участках протяженностью более 110 километров с привлечением средств Дорожного фонда Московской области.

Ремонт региональной сети ведется на 78 участках длиной более 290 километров.

Всего за нынешний ремонтный сезон будет отремонтировано более 1950 автодорог общей протяженностью около 2500 км.

С полным адресным списком ремонта можно ознакомиться на сайте подмосковного Минтранса.