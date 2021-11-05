Большинство энергоблоков украинских ТЭС прекратили работу из-за недостатка топлива
Более половины энергоблоков на тепловых электростанциях Украины прекратили работу по состоянию на 4 ноября. Об этом заявил депутат Верховной рады от партии «Батькивщина», первый заместитель председателя комитета по вопросам бюджета Иван Крулько в эфире телеканала «Наш».
Парламентарий рассказал, что в стране действует 88 энергоблоков ТЭС, вырабатывающих электроэнергию, пишет журнал «Профиль».
«На сегодняшний день из 88 энергоблоков функционируют 37, 51 не функционирует. Из них половина не работает по так называемой аварийной заявке. Это недостаток топлива. То есть они готовы, но не функционируют», — отметил Крулько.
По словам депутата, накануне самая мощная электростанция в Киевской области — государственная Трипольская ТЭС — прекратила работу из-за снижения поставок угля до минимума, сообщает Ura.ru.
Крулько назвал сложившуюся ситуацию серьезной проблемой, задав риторический вопрос, что произойдет в случае веерных отключений на фоне недостатка электроэнергии. Парламентарий добавил, что в таких случаях «нормальные власти» в «нормальных странах» начинают действовать.
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