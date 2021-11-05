В Раде обвинили Россию в блокировке поставок угля из Казахстана

Россия заблокировала транзит угля на Украину из Казахстана. Об этом заявил глава комитета Верховной рады по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус.

В Минэкономразвития назвали причину прекращения поставок угля на Украину

«Российская Федерация остановила транзит угля из Казахстана, шедшего в Украину. Все соответствующие поставки в ноябре заблокированы», — написал Герус в своем Telegram-канале.

По словам парламентария, компания РЖД не подтверждает проезд вагонов с таким углем через российскую территорию, отмечает Ura.ru.

Ранее Герус заявил, что с 1 ноября РФ прекратит экспорт угля на Украину, напоминает РИА ФАН. По словам депутата, прекращение поставок «похоже на энергетическую войну». При этом в российском Минэкономразвития объяснили прекращение экспорта угля растущими потребностями внутри РФ.

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