В Раде обвинили Россию в блокировке поставок угля из Казахстана
Россия заблокировала транзит угля на Украину из Казахстана. Об этом заявил глава комитета Верховной рады по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус.
«Российская Федерация остановила транзит угля из Казахстана, шедшего в Украину. Все соответствующие поставки в ноябре заблокированы», — написал Герус в своем Telegram-канале.
По словам парламентария, компания РЖД не подтверждает проезд вагонов с таким углем через российскую территорию, отмечает Ura.ru.
Ранее Герус заявил, что с 1 ноября РФ прекратит экспорт угля на Украину, напоминает РИА ФАН. По словам депутата, прекращение поставок «похоже на энергетическую войну». При этом в российском Минэкономразвития объяснили прекращение экспорта угля растущими потребностями внутри РФ.
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