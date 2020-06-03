Больше половины торговых сетей закроют часть своих магазинов
Больше половины торговых сетей в России закроют часть своих магазинов в 2020 году из-за кризиса, который был вызван пандемией коронавируса.
Об этом пишут «Известия» со ссылкой на представителей в крупных консалтинговых компаниях. Кроме того, информацию подтвердили и представители ритейла и ТЦ.
65% всех сетей намерены закрыть в среднем по 15 торговых точек. Треть из них — представители fashion-сегмента. Дело в том, что уже несколько месяцев товарооборот таких магазинов остается на нуле, отмечает Ura.ru. К этому привели в том числе сбои поставок товаров, простой фабрик в разных странах, закрытие границ, торговых точек и ТЦ. Большую роль сыграло падение спроса среди потребителей.
Наибольшие проблемы испытывают несетевые магазины, часть из них навсегда уйдет с рынка.
Ране президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров в беседе с НСН предрек банкротство половине сетей общепита из-за эпидемии коронавируса и связанных с ней ограничений.
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