Больше половины торговых сетей закроют часть своих магазинов

65% всех сетей намерены закрыть в среднем по 15 торговых точек. Треть из них — представители fashion-сегмента. Дело в том, что уже несколько месяцев товарооборот таких магазинов остается на нуле, отмечает Ura.ru. К этому привели в том числе сбои поставок товаров, простой фабрик в разных странах, закрытие границ, торговых точек и ТЦ. Большую роль сыграло падение спроса среди потребителей.

Наибольшие проблемы испытывают несетевые магазины, часть из них навсегда уйдет с рынка.

Ране президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров в беседе с НСН предрек банкротство половине сетей общепита из-за эпидемии коронавируса и связанных с ней ограничений.











