«Больше, чем в июле»: Продажи автомобилей в августе выросли вопреки повышению цен
Утильсбор и девальвация рубля смогли сгладить повышение цен, однако в сентябре россиян ждет новое подорожание автомобилей, сказал НСН Олег Мосеев.
Подорожание автомобилей не привело к сокращению спроса, поскольку дефицит на рынке пока что не перекрыт полностью. Об этом НСН заявил руководитель проекта «Автомаркетолог» Олег Мосеев.
Ранее портал «Автоновости дня» сообщил, что сразу 14 автопроизводителей повысили цены на свои автомобили в августе на фоне ослабления рубля и повышения утильсбора. В частности, это автомобили «Москвич», FAW, Haval, GAC, Geely, Changan, Chery и Omoda. Мосеев отметил, что повышение цен не сказалось на спросе на автомобили.
«Предварительно можно сказать, что в августе продано даже больше автомобилей, чем в июле. Полагаю, что подорожание не отразилось на сокращении спроса, поскольку дефицит на рынке пока еще полностью не перекрыт. Причем взрывного спроса тоже нет. Отмечу, что если бы не было девальвации рубля, мы бы наблюдали охлаждение рынка. А поскольку девальвация всегда стимулирует желание купить товар, это частично нивелировало рост цен. В августе сработало два фактора — утильсбор и девальвация. Но поскольку девальвация еще не полностью отработала, расслабляться не стоит — полагаю, в сентябре нас ждет новый виток повышения цен», — сказал Мосеев.
Собеседник НСН также рассказал, в каких сегментах наблюдается дефицит автомобилей.
«Катастрофически не хватает седанов класса B, поскольку Lada Vesta не может перекрыть весь этот сегмент. Есть потребители, которым нужен автомобиль чуть повыше классом, а китайские производители выпускают не очень много таких машин. Жесткий дефицит и среди седанов класса D: две китайских марки — и все. В SUV-сегменте о насыщении говорить пока не приходится, но выбрать есть из чего, поскольку все китайские бренды представлены несколькими автомобилями в этом сегменте», — подытожил он.
Ранее в пресс-службе дилерского холдинга «Автодом» заявили, что до конца 2023 года цены на новые автомобили вырастут на 15-20%. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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