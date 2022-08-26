Болгария заявила о готовности к переговорам с «Газпромом» по поставкам газа

Министр энергетики Болгарии Росен Христов заявил, что руководство страны готова возобновить с «Газпромом» переговоры по поставкам газа, сообщает РИА Новости.

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По его словам, временное правительство направило российской компании соответствующее уведомление, ответ ожидается в ближайшие дни.

«Мы дали понять, что хотим начать переговоры или, вернее, продолжить их, чтобы прояснить некоторые спорные условия контракта», - подчеркнул Христов, добавив, что проведение переговоров о подписании нового соглашения не планируется.

Ранее «Газпром» полностью приостановил поставки газа болгарской компании «Булгаргаз» из-за её отказа платить в рублях, пишут «Известия».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПереговорыРоссийский ГазГазГазпромБолгария
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