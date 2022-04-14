Более 80 населенных пунктов Архангельской области подключат к газопроводу до 2025

Согласно заявлению пресс-службы министра ТЭК и ЖКХ Архангельской области Дмитрия Поташева, всего построят восемь газопроводов общей протяженностью 180 км в Плесецком и Вилегодском округах, а также в Приморском, Холмогорском, Вельском районах и в Архангельске.

Строительство новой газопроводной сети позволит доставить газ в более чем 45 тысяч домов, а также на 83 промышленных и коммунально-бытовых предприятий.

