Более 80 населенных пунктов Архангельской области подключат к газопроводу до 2025
В рамках региональной инвестпрограммы газификации более 80 населенных пунктов в Архангельской области подключат к газу до 2025 года. Об этом сообщает ТАСС.
Согласно заявлению пресс-службы министра ТЭК и ЖКХ Архангельской области Дмитрия Поташева, всего построят восемь газопроводов общей протяженностью 180 км в Плесецком и Вилегодском округах, а также в Приморском, Холмогорском, Вельском районах и в Архангельске.
Строительство новой газопроводной сети позволит доставить газ в более чем 45 тысяч домов, а также на 83 промышленных и коммунально-бытовых предприятий.
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