Более 700 человек при поддержке Москвы устроились на предприятия в 2023 году

С января по июнь текущего года 727 человек получили работу на московских заводах и фабриках и еще свыше 1200 студентов колледжей проходят практику с возможностью выхода на работу. Это стало возможным благодаря столичным кадровым программам. Об этом заявил в рамках промышленной выставки «Иннопром» заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, Москва активно привлекает сотрудников на московские предприятия и помогает совершенствовать их профессиональный потенциал. В городе с этой целью воплощаются в жизнь несколько проектов, которые демонстрируют значительные результаты.

Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы совместно со столичным Департаментом образования и науки и Центром поддержки промышленности выполняет анкетирование с целью оценить потребность в кадрах в организациях Москвы. Полученные данные помогают московским колледжам и предприятиям совместными усилиями улучшать образовательные программы и удовлетворять кадровые потребности.

В частности, с 2019 года для всех желающий работает проект «Открой#Моспром», благодаря которому все желающие могут все узнать о работе московских фабрик и заводов. Кроме онлайн- и офлайн-экскурсий, в рамках проекта проходят лекции, интеллектуальные соревнования, мастер-классы и прочие мероприятия. Одна из целей «Открой#Моспром» — познакомить школьников и студентов с производственным процессом и сформировать кадровый потенциал.

Также с 2021 года в Москве функционирует «Московская техническая школа», призванная повысить квалификацию работников заводов и фабрик, взаимодействующих с инновационными производственными технологиями.

Глава столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский пояснил, что промышленникам сегодня в рамках «Московской технической школы» доступны свыше 60 образовательных курсов и семь направлений. Здесь не только готовят специалистов, но и помогают им с трудоустройством. «Московская техническая школа» объединила порядка 90 образовательных и индустриальных партнеров, добавил Овчинский.

Также к открытию планируются девять новых направлений обучения — «Аддитивные технологии», «Технологии связи», «Промышленный дизайн», «Искусственный интеллект в промышленности», «Робототехника и сенсорика», «Микроэлектроника и фотоника», «Цифровые двойники», «Беспилотный транспорт» и «Новые производственные технологии».



