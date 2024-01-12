Более 70 компаний покажут продукцию в Китае на фестивале «Сделано в России»
Более 70 российских компаний представят свою продукцию в Китае на фестивале «Сделано в России», сообщили в Российском экспортном центре (ВЭБ.РФ).
Планируется, что посетители смогут приобрести больше 1,4 тысячи различных товаров, включая продукты питания, напитки и другое. Ярмарка ждет около трех миллионов гостей за время фестиваля, который будет проходить в китайской в провинции Ляонин во время новогодних праздников с 27 января по 5 февраля.
Основной акцент на фестивале сделают на российской пищевой продукции. Событие организовывает Российский экспортный центр.
Ране житель Барнаула Алексей Козырев стал трёхмиллионным посетителем международной выставки-форума «Россия». Он получил в подарок открытку, которую ранее подписал президент РФ Владимир Путин, а также сертификат на поездку на космодром Восточный, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Постпред Израиля заявил, что ООН должна предстать перед судом в Гааге
- Более 70 компаний покажут продукцию в Китае на фестивале «Сделано в России»
- Британия обязалась поддерживать Украину в течение десяти лет
- У ФК «Ростов» появился свой бразилец Роналдо
- В мясной ассоциации отметили снижение оптовых цен на мясо в РФ на 25%
- Минобороны РФ: За неделю в плен сдались 48 украинских военнослужащих
- Ребенок получил травму на горнолыжном курорте в Челябинской области
- Экономист рекомендовал россиянам не брать валютные кредиты
- Вылов сардины иваси в 2023 году стал самым высоким за постсоветский период
- Иностранцам с судимостью хотят разрешить служить по контракту
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru