Планируется, что посетители смогут приобрести больше 1,4 тысячи различных товаров, включая продукты питания, напитки и другое. Ярмарка ждет около трех миллионов гостей за время фестиваля, который будет проходить в китайской в провинции Ляонин во время новогодних праздников с 27 января по 5 февраля.

Основной акцент на фестивале сделают на российской пищевой продукции. Событие организовывает Российский экспортный центр.

Ране житель Барнаула Алексей Козырев стал трёхмиллионным посетителем международной выставки-форума «Россия». Он получил в подарок открытку, которую ранее подписал президент РФ Владимир Путин, а также сертификат на поездку на космодром Восточный, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

