Более 50 тысяч россиян рискуют остаться без работы до конца сентября

По прогнозам Росстата, до конца сентября 51,6 тыс. россиян рискуют потерять работу. Это те работники, кто может потерять место из-за сокращений штата или планируемой ликвидации компании.

Росстат сделал такие выводы, опираясь на информацию, которую предоставляют в службу работодатели (за исключением малого бизнеса), пишут «Известия».

В докладе отмечается, что больше всего рискуют остаться без работы сотрудники обрабатывающих производств (12,6 тыс. человек), представители госслужбы (7,7 тыс.) и сферы образования (5,2 тыс.), передает Ura.ru.

По мнению экспертов, реальные масштабы увольнений глобальней статистических – нередки случаи, когда организации расторгают отношения по соглашению сторон или вынуждают сотрудников написать заявление об уходе по собственному желанию, сообщает RT.

Ранее профессор кафедры управления человеческими ресурсами Высшей школы экономики Елена Варшавская заявила в эфире НСН, что всплеска безработицы из-за сокращений чиновников ждать не стоит.



