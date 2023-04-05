Более 50 моногородов начнут внедрять Цели устойчивого развития

В 2020 году на площадке ВЭБ.РФ стартовал проект по интеграции Целей устойчивого развития (ЦУР) в моногородах. В этом году начинается второй этап, участвовать будут еще 50 моногородов.

Цель проекта – повышение качества жизни и социально-экономического развития населенных пунктов. Достижения будут оцениваться по показателям трех направлений: экономика, общество, окружающая среда и экология. Каждый город получит индивидуальный план, разработанный правительством Москвы совместно с экспертами.

В первом этапе проекта участие приняли 12 моногородов из 8 регионов страны.

По словам руководителя департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислава Овчинского, в рамках совместного с ВЭБ.РФ пилотного проекта, Департаментом была проведена оценка текущей ситуации в моногородах в соответствии с системой показателей ЦУР и выработаны адресные рекомендации по пяти направлениям совершенствования городского управления – планирование мер и стратегий, данные и информация, многоуровневое управление, вовлеченность, финансирование и составление бюджета.

Так, Тольятти стал ярким примером такого города, где инновационная деятельность получила активную поддержку, а Череповец и Норильск смогли реализовать социально-технический план развития, что способствует индустриализации и созданию рабочих мест.