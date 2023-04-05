Более 50 моногородов начнут внедрять Цели устойчивого развития
В 2020 году на площадке ВЭБ.РФ стартовал проект по интеграции Целей устойчивого развития (ЦУР) в моногородах. В этом году начинается второй этап, участвовать будут еще 50 моногородов.
Цель проекта – повышение качества жизни и социально-экономического развития населенных пунктов. Достижения будут оцениваться по показателям трех направлений: экономика, общество, окружающая среда и экология. Каждый город получит индивидуальный план, разработанный правительством Москвы совместно с экспертами.
В первом этапе проекта участие приняли 12 моногородов из 8 регионов страны.
По словам руководителя департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислава Овчинского, в рамках совместного с ВЭБ.РФ пилотного проекта, Департаментом была проведена оценка текущей ситуации в моногородах в соответствии с системой показателей ЦУР и выработаны адресные рекомендации по пяти направлениям совершенствования городского управления – планирование мер и стратегий, данные и информация, многоуровневое управление, вовлеченность, финансирование и составление бюджета.
Так, Тольятти стал ярким примером такого города, где инновационная деятельность получила активную поддержку, а Череповец и Норильск смогли реализовать социально-технический план развития, что способствует индустриализации и созданию рабочих мест.
Горячие новости
Заразились
22,7 млн+8 636 / сут.
Умерли
397 тыс.+36 / сут.
Выздоровели
22,0 млн+11 807 / сут.
- В Турции предупредили Россию и Запад о рисках ядерного столкновения
- Россия намерена обсудить убийство Татарского в Совбезе ООН
- Лукашенко прилетел в Москву
- Путин оценил обстановку в новых российских регионах
- Венгрия поддержала китайский мирный план по Украине
- Пригожин наградит вернувшего найденные медали и деньги бойца ЧВК «Вагнер» мальчика из Тульской области
- Путин потребовал жёстко пресекать пропаганду неонацистов в новых регионах РФ
- Латвия вернулась к всеобщей воинской обязанности
- Блинкен: Дверь НАТО открыта для Украины
- General Motors заявил об уходе 5000 сотрудников
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru