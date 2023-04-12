Более 50 домов по реновации начали строить и проектировать на юго-востоке Москвы

На территории Юго-Восточного административного округа столицы для переселения по программе реновации проектируют и возводят 53 жилых дома. Об этом рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он отметил, что строится 24 жилых дома, еще 29 новостроек проектируется. Так, улучшенная отделка в квартирах будет соответствовать стандартам реновации, которые были утверждены столичным правительством. Первые этажи домов будут нежилыми. Там разместятся, в частности, лифтовые холлы, комнаты дежурного, магазины, кафе и спортивные клубы.

Новый дом по программе реновации построят на юго-западе Москвы в 2024 году

Как сообщил руководитель столичного Департамента строительства Рафик Загрутдинов, с начала программы реновации на юго-востоке города ввели в эксплуатацию 36 домов на 10650 квартир. По его словам, 13 из них располагаются в Кузьминках, 10 – в Люблино, четыре – в Нижегородском районе, три – в Текстильщиках, два – в районах Рязанский и Лефортово, еще один – в Южнопортовом и Выхино-Жулебино.

В свою очередь декан факультета городского и регионального развития НИУ ВШЭ Евгений Михайленко отмечал, что каждый 20-й житель Москвы хочет решить «квартирный вопрос» с помощью программы реновации. Он подчеркнул, реализация такой масштабной программы поможет не только улучшить жилищные условие, но поспособствует комплексному развитию Москвы.

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ФОТО: Пресс-служба Стройкомплекса города Москвы
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