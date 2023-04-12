Более 50 домов по реновации начали строить и проектировать на юго-востоке Москвы

На территории Юго-Восточного административного округа столицы для переселения по программе реновации проектируют и возводят 53 жилых дома. Об этом рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он отметил, что строится 24 жилых дома, еще 29 новостроек проектируется. Так, улучшенная отделка в квартирах будет соответствовать стандартам реновации, которые были утверждены столичным правительством. Первые этажи домов будут нежилыми. Там разместятся, в частности, лифтовые холлы, комнаты дежурного, магазины, кафе и спортивные клубы.