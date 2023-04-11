Новый дом по программе реновации построят на юго-западе Москвы в 2024 году

Новый дом на юго-западе Москвы сдадут в эксплуатацию в рамках программы реновации в 2024 году. Новостройка расположится по адресу: Нагорная улица, владение 5А (район Котловка). Сейчас строители закончили монтаж шпунтового ограждения, занимаются разработкой котлована и установкой монолитных конструкций подземной части дома. Об этом заявил глава столичного Департамента строительства Рафик Загрутдинов.

Фасады односекционного здания с подземным паркингом облицуют фиброцементными панелями цвета «молочный шоколад». Выступающие элементы лоджий, симметричное расположение корзин для кондиционеров и ритмичное остекление придадут облику нового дома динамичности.

Из 188 квартир (144 однокомнатных, 28 двухкомнатных, 15 трехкомнатных и 1 четырехкомнатная) две предусмотрены для маломобильных москвичей — коридоры и дверные проемы в них будут шире, чем в остальных квартирах, кроме того, здесь появится специальная сантехника. Также строители в каждой квартире выполнят готовую улучшенную отделку, полностью соответствующую московским стандартам реновации.

В жилой части разместятся почтовые ящики, колясочная и кладовая для уборочного инвентаря. Также для удобства жильцов проектом предусмотрены два лифта грузоподъемностью 630 кг и два — 400 кг. Каждый подъемник оборудуют тактильными и визуальными средствами информации.

Вход в здание и пол первого этажа выполнят на уровне поверхности земли. Благодаря этому маломобильные граждане и родители с колясками смогут легко попасть в подъезд. А плитка с шероховатой поверхностью защитит от скольжения в любое время года.

Кроме того, строители выполнят благоустройство и озеленение придомовой территории.

