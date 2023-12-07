Более 30 тысяч тонн вышедшей из строя электроники переработала московская компания

Московский промышленный комплекс по переработке «Вторалюминпродукт» с января по октябрь 2023 года переработал почти на 20% больше электроники по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщил министр правительства Москвы, глава столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.



«Московские компании активно поддерживают экологическую политику города – переходят на экологичные технологии, сокращают использование ресурсов, вовлекая отходы во вторичный оборот», - отметил глава департамента.



По его словам, одна из них – промышленный комплекс «Вторалюминпродукт», который занимается сбором и утилизацией всех видов металлосодержащих отходов. За три квартала 2023 года им утилизировано свыше 30 тысяч тонн электротехнического оборудования.



Предприятие работает более 25 лет. Его производственные мощности способны перерабатывать до 650 тысяч тонн в год всех видов металлосодержащих отходов. Кроме того, современные технологии производства позволяют извлекать до 98% черных и цветных металлов, которые можно использовать повторно при создании товаров промышленного и бытового назначения.



«Вторалюминпродукт» следует принципам экономики замкнутого цикла и проводит в рамках своего производства разработку, внедрение и реализацию инновационных промышленных решений по утилизации и переработке.



По словам гендиректора предприятия Ильи Качапина, рост объема утилизации электроники связан в первую очередь с увеличением ее сбора.



«Помимо работы с госучреждениями федерального и регионального уровня, мы развиваем сотрудничество с производителями и эксклюзивными дистрибьюторами бытовой и оргтехники, оборудования, среди которых есть и московские предприятия. Таким компаниям мы помогаем также выполнить их нормативы по утилизации», – рассказал Качапин.



Москва – мегаполис с развитым производством, где работает более четырех тысяч промышленных площадок. На них трудятся свыше 720 тысяч человек. Ежегодно в городе открывается до 50 средних и крупных предприятий, а также около 100 малых. В столице созданы комфортные условия для развития предпринимательства. Представители бизнес-сообщества могут воспользоваться более чем 20 системными мерами поддержки, в том числе, целевыми займами и субсидиями. Помимо этого, для них разработан ряд антикризисных инструментов.

