Более 17 тысяч человек из 136 стран подтвердили участие в ПМЭФ
Участие в Петербургском международном экономическом форуме подтвердили свыше 17 тысяч представителей 136 стран и территорий. Об этом сообщил фонд «Росконгресс».
«В настоящее время подтвердили участие в ПМЭФ 17 100 человек и 3 400 представителей СМИ из 136 стран и территорий», — рассказал советник президента РФ, ответственный секретарь оргкомитета ПМЭФ Антон Кобяков.
По его словам, форум является одним из суверенных центров мирового развития и выполняет «исторически сложившуюся уникальную миссию» по поддержанию глобального баланса сил и выстраиванию многополярной международной системы. Кроме того, мероприятие обеспечивает условия для развития на основе «объединительной и конструктивной» повестки дня, соответствующей национальным интересам.
ПМЭФ пройдет с 5 по 8 июня. Известно, что в деловую программу вошли тематические треки «Переход к многополярной модели мировой экономики», «Российская экономика: цели и задачи нового цикла», «Технологии, обеспечивающие лидерство», «Здоровое общество, традиционные ценности и социальное развитие — приоритеты государства», пишет RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru