Более 160 компаний Москвы присоединились к нацпроекту «Производительность труда»
Более 160 столичных компаний приняли участие в национальном проекте «Производительность труда», рассказала министр правительства Москвы, глава департамента экономической политики и развития, входящего в Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы, Мария Багреева на Московском урбанистическом форуме – 2023.
По ее словам, уже 66 компаний прошли первый этап реализации нацпроекта, благодаря которому предприятия оптимизируют свои рабочие процессы и сокращают издержки. Бизнесу предоставляется возможность обучить своих сотрудников эффективным методам работы, а также мотивировать их и привлекать новых высококвалифицированных работников.
«Благодаря этому растут выпуск продукции, объемы продаж, выручка и, конечно, зарплаты сотрудников», подчеркнула Багреева.
Так, производительность труда предприятий-участников нацпроекта выросла на 40%, а зарплата сотрудников – на 19%. Глава департамента производительности труда, защиты и поощрения капиталовложений Минэкономразвития России Александр Молодцов выразил уверенность, что эксперты нацпроекта оказывают серьезную поддержку отечественным компаниям в период санкционного давления. «Производительность труда» охватил почти все российские регионы, подчеркнул Молодцов.
«Реализация национального проекта позволит сократить в России кадровый дефицит на 130 тысяч человек к концу 2024 года», - уверен Молодцов.
По словам директора института демографии имени А. Г. Вишневского НИУ ВШЭ Михаила Денисенко, экономика сегодня сталкивается с проблемой нехватки рабочей силы. Он отметил, что именно производительность труда станет главным инструментом решения задач, связанных с дефицитом кадров.
Кроме того, член генерального совета общественной организации «Деловая Россия» Виталий Федин назвал целью нацпроекта задачу привить отечественным предприятиям высокую производственную культуру и побудить интерес к изменениям, в результате которых вырастет конкурентоспособность бизнеса.
Стоит отметить, что нацпроект «Производительность труда» является мерой господдержки бизнеса, обеспечивающей увеличение объемов выпускаемой продукции и сокращение производственных издержек без дополнительных затрат. В частности, в столице нацпроект реализуется с начала прошлого года. Планируется, то до конца 2024 года в нем поучаствует 441 предприятие.
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