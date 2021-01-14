Более 16 тысяч российских подростков зарегистрировались в качестве самозанятых
С июля прошлого года по январь 2021 года в России самозанятыми зарегистрировались более 16 тысяч граждан в возрасте от 16 до 18 лет, сообщают «Известия» со ссылкой на ФНС.
Около 80% из них не указали свой вид деятельности, что по закону делать не обязательно. А среди тех, кто поделился такой информацией, чаще всего встречаются представители IT-сферы, информационных, бытовых и ремонтно-строительных услуг. Также российские подростки работают в сфере общепита, фото и видеосъемок, торгуют продукцией собственного производства и занимаются репетиторством.
Большинство работающих несовершеннолетних сконцентрировано в столицах — Москве и Санкт-Петербурге, а также в Татарстане, Московской и Свердловской областях.
В декабре прошлого года в ходе своей пресс-конференции президент России Владимир Путин отметил меры поддержки для малого и среднего бизнеса в условиях кризиса на фоне пандемии коронавируса.
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