Более 1,6 млрд рублей выделят автоперевозчикам на замену задержанных на Украине фур

Свыше 1,6 млрд рублей направят российским автоперевозчикам, у которых конфисковали транспортные средства и грузы на территории Украины. Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

Выделенное финансирование позволит перевозчикам восстановить парк автомобилей, сохранить рабочие места и продолжить оказывать услуги по перевозке товаров.

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Всего на территории Украины конфискованы или до сих пор остаются задержанными 139 российских грузовиков и 128 полуприцепов, уточняет кабмин. Стандартные условия страхования транспортных средств и их грузов по КАСКО не предусматривают возможности компенсировать страхователям ущерб, причинённый из-за военных мероприятий.

Решение о поддержке принято по итогам заседания президиума правительственной комиссии по повышению устойчивости российской экономики в условиях санкций, состоявшегося 29 августа.

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ФОТО: РИА Новости
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