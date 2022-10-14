Более 1,6 млрд рублей выделят автоперевозчикам на замену задержанных на Украине фур

Всего на территории Украины конфискованы или до сих пор остаются задержанными 139 российских грузовиков и 128 полуприцепов, уточняет кабмин. Стандартные условия страхования транспортных средств и их грузов по КАСКО не предусматривают возможности компенсировать страхователям ущерб, причинённый из-за военных мероприятий.

Решение о поддержке принято по итогам заседания президиума правительственной комиссии по повышению устойчивости российской экономики в условиях санкций, состоявшегося 29 августа.

