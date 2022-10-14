Более 1,6 млрд рублей выделят автоперевозчикам на замену задержанных на Украине фур
Свыше 1,6 млрд рублей направят российским автоперевозчикам, у которых конфисковали транспортные средства и грузы на территории Украины. Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин.
Выделенное финансирование позволит перевозчикам восстановить парк автомобилей, сохранить рабочие места и продолжить оказывать услуги по перевозке товаров.
Всего на территории Украины конфискованы или до сих пор остаются задержанными 139 российских грузовиков и 128 полуприцепов, уточняет кабмин. Стандартные условия страхования транспортных средств и их грузов по КАСКО не предусматривают возможности компенсировать страхователям ущерб, причинённый из-за военных мероприятий.
Решение о поддержке принято по итогам заседания президиума правительственной комиссии по повышению устойчивости российской экономики в условиях санкций, состоявшегося 29 августа.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,3 млн+15 477 / сут.
Умерли
389 тыс.+101 / сут.
Выздоровели
20,5 млн+30 793 / сут.
- Адвокат подтвердил, что дело ректора РАНХиГС Мау закрыто
- Таиланд объяснил, почему воздержался при голосовании в ГА ООН
- Более 1,6 млрд рублей выделят автоперевозчикам на замену задержанных на Украине фур
- Эрдоган: Международный газовый хаб создадут в Турции в кратчайшие сроки
- Экс-посол Украины в Германии уехал в Киев
- Анджелина Джоли: Алкоголь навредил нашей семье
- Директор СВР заявил о разведданных по диверсии на «Северных потоках»
- Лукашенко заявил о введении «режима повышенной террористической опасности» в Белоруссии
- Главам МИД и Минобороны Черногории запретили въезд в Россию
- В странах СНГ будут продвигать русский язык
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru