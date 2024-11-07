Более 128 миллионов тонн зерна собрали в России

Полевые работы в России находятся на финальной стадии. Об этом на заседании российского правительства заявила глава Минсельхоза Оксана Лут.

Патрушев подтвердил прогноз сбора зерна в РФ в 130 млн тонн в 2024 году

По её словам, обработано 97% посевных площадей, было собрано более 128 миллионов тонн зерна.

«Несмотря на различные погодные аномалии, в целом уборочная кампания завершается штатно. По итогам года сбор зерновых составит порядка 130 миллионов тонн в чистом весе», - заключила министр.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что Россия отправляет на экспорт около 40% зерна и 17% растительного масла, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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