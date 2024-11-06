Патрушев подтвердил прогноз сбора зерна в РФ в 130 млн тонн в 2024 году

Заместитель председателя правительства Дмитрий Патрушев подтвердил ранее озвученный прогноз сбора зерна в России в 130 миллионов тонн по итогам текущего года. По его словам, уборка урожая на этот раз проходит очень непросто.

Однако вышеозначенная цифра собранных зерновых гарантирует продовольственную безопасность страны и дает возможность выполнить планы по экспорту, подчеркнул вице-премьер, выступая с лекцией в рамках просветительского марафона «Знание. Первые».

Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», Патрушев также подтвердил обозначенный ранее ориентир по росту поставок за границу продукции агропромышленного комплекса к 2030 году до 55 миллиардов в долларовом выражении.

