Более 100 млрд рублей направят на повышение устойчивости экономики РФ
Кабинет министров Российской Федерации выделит свыше 100 миллиардов рублей на повышение устойчивости отечественной экономики. Об этом сообщил председатель правительства Михаил Мишустин на совещании со своими заместителями.
Как подчеркнул премьер-министр, федеральные власти по-прежнему принимают меры по поддержке организаций, предприятий и граждан в условиях внешних ограничений, связанных с санкциями. Так в авиационной отрасли 25 миллиардов рублей пойдут на поддержку системы организации воздушного движения. Ещё 15 миллиардов рублей направят на расширение производства самолетов МС-21, хотя их серийный выпуск ещё не начался.
Программа льготного лизинга морских судов будут поддержана 15 миллиардами рублей. Предусмотрена также адресная субсидия в три миллиарда рублей для Выборгского судостроительного завода, где сейчас идет работа по новому ледоколу.
С целью поддержки бизнеса правительство докапитализирует на восемь с лишним миллиардов рублей Фонд развития промышленности. Еще на четыре миллиарда рублей будут профинансированы программы в сфере мало- и среднетоннажной химии. Два миллиарда будет выделено на работы по разработке оборудования для производства сжиженного природного газа (СПГ).
Кроме того, адресную помощь получит Калининградская область, которая из-за санкций ЕС столкнулась с ограничениями на транзит грузов из регионов РФ. На поддержку инвестиционных проектов и создание новых рабочих мест российскому эксклаву предоставят 5,5 миллиарда рублей.
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