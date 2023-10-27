Бочкарёв: В Новой Москве в следующем году построят школу-гигант с двумя спортзалами
Строительство еще одной школы с двумя спортивными залами и ИТ-полигоном на 1,1 тысячи мест в Новомосковском округе Москвы планируют завершить в 2024 году. Об этом заявил заместитель мэра столицы в правительстве по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
«Школа будет полностью соответствовать требованиям безопасности, экологичности, безбарьерной среды, столичным стандартам качества и оснащения. Трехэтажное здание строится по индивидуальному проекту и имеет Н-образную форму», — поделился заммэра.
Учреждение общей площадью более 20 тыс. кв.м расположится на территории строящегося жилого комплекса в городе Московский. Как отметил Бочкарев, в новой школе обустроят 44 универсальных и специализированных класса, рассчитанные на 25 человек каждый, помещения для групп продленного дня, зонированную для младших, средних и старших классов комфортную столовую.
В свою очередь, руководитель Департамента развития новых территорий столицы Владимир Жидкин указал, что в образовательном учреждении оборудуют помещения под ИТ-полигон, лабораторный практикум, разнообразные кружки, многофункциональный библиотечный комплекс с медиатекой. Также в здании появится современный актовый зал с эстрадой, два больших спортзала, а на улице оборудуют футбольное поле, сектора для прыжков в длину и командных игр.
С начала года в Новой Москве уже построили 24 образовательных учреждения.
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