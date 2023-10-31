Бочкарёв: В электродепо «Столбово» началось строительство ключевых объектов
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв заявил, что на стройплощадке будущего электродепо «Столбово» стартовали активные работы по созданию основных зданий и сооружений, сообщает пресс-служба московского правительства.
Он отметил, что уже выполнены работы по планировке территории, завершено устройство буронабивных свай, собрано более 650 тонн металлоконструкций главного здания отстойно-ремонтного корпуса, который рассчитан на 33 канавы, в том числе для ремонта и мойки поездов.
Электродепо «Столбово» предназначено для обслуживания подвижного состава Троицкой и Сокольнической линий московского метро. Генеральный директор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов указал, что в настоящее время идёт устройство глубинного дренажа, монолитные работы по коммуникационному коллектору, земляные работы по устройству котлована инженерного корпуса.
«Весте с активизацией работ на объекте планируется увеличить численность задействованного персонала. Если сегодня на стройплощадке трудятся немногим более 500 сотрудников, то уже через месяц их число возрастет до тысячи, а в начале следующего года здесь будут задействованы порядка двух тысяч человек», – подчеркнул Кравцов.
Он добавил, что для перегона составов Сокольнической линии подземки также строятся три соединительные ветки, по которым уже завершаются монолитные работы.
Ранее Андрей Бочкарев заявил, что станция «Гольяново» Арбатско-Покровской линии метро получит островную платформу, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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