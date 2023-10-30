На шоссе Энтузиастов в 2026 году появится еще одна автомобильная эстакада

Строительство автомобильной эстакады на пересечении Свободного проспекта и Большого Купавенского проезда на востоке Москвы планируется завершить летом 2026 года, заявил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Протяженность эстакады составит почти 600 метров, ширина – 28 метров. Новая дорога увеличит пропускную способность шоссе Энтузиастов, а также вышеуказанных улиц.

В рамках проекта также планируются ремонт дорог и строительство нового подземного пешеходного перехода на Магнитогорской улице, уточнил руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

Работы улучшат транспортное обслуживание района Ивановское, отметил госслужащий.

