Бочкарёв: Новая система дымоудаления смонтирована на станции «Варшавская» БКЛ метро
Работы по установке современной системы дымоудаления на реконструируемой станции «Варшавская» Большой кольцевой линии метрополитена завершены. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
«На платформе установлены специальные колонны с вентиляторами, которые в случае экстренной ситуации будут "вытягивать" дым со станции через подплатформенные каналы», – рассказал заммэра.
Глава Стройкомплекса добавил, что в рамках реконструкции завершены работы по возведению тягово-понизительной подстанции (ТПП) для обеспечения станционного комплекса электроэнергией.
В свою очередь, генеральный директор генпроектировщика и генподрядчика строительства новых линий и станций метро АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов отметил, что на «Варшавской» также заканчивают работы по модернизации инженерных систем.
«Ведется установка новых противопожарных систем. Среди них – автоматическая система пожарной сигнализации, установка газового пожаротушения, системы оповещения и управления эвакуацией и противодымной защиты», – сообщил глава инжинирингового холдинга.
Кравцов подчеркнул, что на станции начали монтировать специальные датчики задымления, противодымные «шторы», оптические датчики определения пожара в тоннелях. Кроме того, на финальном этапе находятся реконструкция автоматики, телемеханики движения поездов и устройство общеобменной вентиляции.
Реконструкция станций «Каширская» и «Варшавская» бывшей Каховской ветки проводится с целью их интеграции в состав Большой кольцевой линии метро.
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