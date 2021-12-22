Бочкарев: Завершено строительство амбулаторного корпуса больницы в Коммунарке

Завершились работы по строительству амбулаторного корпуса больницы в Коммунарке в Москве. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Бочкарев: В Москве с начала года построили 78 социальных объектов

По его словам, в здании на данный момент идут пусконаладочные работы, а также готовятся документы для разрешения на ввод в эксплуатацию. Бочкарев отметил, что площадь амбулаторного корпуса составляет 8,3 тысячи «квадратов». Здание включает в себя девять этажей.

«В здании будет установлено более 5 тыс. единиц современного медицинского оборудования и мебели», - подчеркнул Андрей Бочкарев.

В свою очередь глава департамента строительства столицы Рафик Загрутдинов отметил, что в здании корпуса создана вся нужная инфраструктура для предоставления качественной медицинской помощи.

Загрутдинов добавил, что в здании смогут разместиться единый для медкомплекса больничный архив, лаборатория радиоизотопной диагностики, отделение амбулаторного гемодиализа на 16 процедурных мест, а также консультативно-диагностическое отделение. Кроме того, в амбулаторном корпусе больницы разместится дневной стационар различного профиля.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы
ТЕГИ:БольницаМоскваРоссия
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры