Бочкарев: Завершено строительство амбулаторного корпуса больницы в Коммунарке
Завершились работы по строительству амбулаторного корпуса больницы в Коммунарке в Москве. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
По его словам, в здании на данный момент идут пусконаладочные работы, а также готовятся документы для разрешения на ввод в эксплуатацию. Бочкарев отметил, что площадь амбулаторного корпуса составляет 8,3 тысячи «квадратов». Здание включает в себя девять этажей.
«В здании будет установлено более 5 тыс. единиц современного медицинского оборудования и мебели», - подчеркнул Андрей Бочкарев.
В свою очередь глава департамента строительства столицы Рафик Загрутдинов отметил, что в здании корпуса создана вся нужная инфраструктура для предоставления качественной медицинской помощи.
Загрутдинов добавил, что в здании смогут разместиться единый для медкомплекса больничный архив, лаборатория радиоизотопной диагностики, отделение амбулаторного гемодиализа на 16 процедурных мест, а также консультативно-диагностическое отделение. Кроме того, в амбулаторном корпусе больницы разместится дневной стационар различного профиля.
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