Ефимов: В Москве объем продаж жилья в 2021 году превысил показатели пяти предыдущих лет
В Москве в 2021 году было зарегистрировано порядка 270 тысяч договоров на покупку жилья, такой показатель является максимальным за последние пять лет. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, передает портал «Экономика Москвы».
По его словам, показатель 2021 года почти на 16,5% превысил значения 2020 года, почти на 19% - значения 2019 года.
«Из общего числа договоров на покупку жилья в прошлом году 98,8 тысячи договоров долевого участия – на приобретение жилья в новостройках, что на 19,4% больше, чем в 2020 году и на 21,1% больше показателя 2019 года», - сказал Ефимов.
Заммэра отметил, что количество регистраций договоров купли-продажи вторичного жилья по итогам 2021 года составило более 170 тысяч, что также больше итогов 2020 года почти на 15%.
В свою очередь министр правительства столицы, глава департамента экономической политики и развития Москвы Кирилл Пуртов подчеркнул, что в прошлом году ввод жилья в городе вырос более чем на 56% к 2020 году, превысив показатели 2019 года на 50%. Так, за 2021 год в городе было введено почти 8 млн «квадратов» жилой площади.
Пуртов добавил, что рост спроса на жилую недвижимость в Москве продолжится и в 2022 году. Так, за 2021 год в столице было выдано почти 200 разрешений на строительство, что на 23% превышает показатель 2020 года и на 72% показатель 2019 года.
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