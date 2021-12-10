Бочкарев: Завершена одна из самых сложных тоннелепроходок на БКЛ

Работы по строительству двухпутного тоннеля на востоке Большой кольцевой линии (БКЛ) метро велись под реками столицы и в непосредственной близости от действующей станции подземки. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики Андрей Бочкарев.

«Тоннелепроходческий щит «Виктория» диаметром 10 метров проложил двухпутный тоннель протяженностью порядка 1690 метров между будущими станциями «Печатники» и «Нагатинский Затон», - отметил заммэра.

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По его словам, круглосуточный мониторинг состояния близлежащих сооружений, поверхности земли и почв осуществлялся на протяжении всего маршрута. Ефимов подчеркнул, что «Виктория» прошла под коллектором подземной реки Нищенка и преодолела техническую зону действующего метрополитена в непосредственной близости от станции «Печатники».

В свою очередь гендиректор «Мосинжпроект» Юрий Кравцов добавил, что проходка была осложнена залегающими неустойчивыми грунтами по трассе тоннеля под Нагатинским затоном и руслом Москвы-реки. По его словам, работы велись на глубине до 30 метров.

«Ввиду непростой гидрогеологии примерно посередине пути была произведена замена режущего инструмента ТПМК на специально оборудованной площадке», − резюмировал Кравцов.

На БКЛ расположится 31 станция метро, 22 из них уже открыты для пассажиров.

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ФОТО: пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы
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