Бочкарев: Завершена одна из самых сложных тоннелепроходок на БКЛ

По его словам, круглосуточный мониторинг состояния близлежащих сооружений, поверхности земли и почв осуществлялся на протяжении всего маршрута. Ефимов подчеркнул, что «Виктория» прошла под коллектором подземной реки Нищенка и преодолела техническую зону действующего метрополитена в непосредственной близости от станции «Печатники».

В свою очередь гендиректор «Мосинжпроект» Юрий Кравцов добавил, что проходка была осложнена залегающими неустойчивыми грунтами по трассе тоннеля под Нагатинским затоном и руслом Москвы-реки. По его словам, работы велись на глубине до 30 метров.

«Ввиду непростой гидрогеологии примерно посередине пути была произведена замена режущего инструмента ТПМК на специально оборудованной площадке», − резюмировал Кравцов.

На БКЛ расположится 31 станция метро, 22 из них уже открыты для пассажиров.

