Бочкарев: Завершен второй этап реконструкции набережной Марка Шагала
Комплексное благоустройство площадью более 4 гектаров реализовали в рамках второго этапа реконструкции набережной Марка Шагала в Москве. Об этом сообщил заместитель мэра столицы в правительстве по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
Как отметил заммэра, на территории комплексного развития промзоны «ЗИЛ» продолжается формирование сбалансированной городской среды. Один из ключевых объектов — набережная Марка Шагала, выполняющая как транспортную, так и рекреационную функцию.
«В рамках второго этапа на участке от улицы Льва Юдина до бульвара имени Братьев Весниных завершена реконструкция набережной протяженностью 400 метров, а также реализовано комплексное благоустройство береговой зоны», – поделился Бочкарев.
Ранее в ходе первого этапа провели работы на 810 метрах от проспекта Лихачева до улицы Льва Юдина. В рамках проекта благоустройства набережной предусмотрено создание функционального общественного пространства и формирование естественной природной среды. В ходе работ высадили свыше 700 деревьев и кустарников, около 44 000 единиц цветочной растительности, уложили более 8 300 кв. м газона.
По словам руководителя ведущего строительного подразделения холдинга «Мосинжпроект» Константина Маслакова, на набережной до пешеходного бульвара имени Братьев Весниных создали дорожно-тропиночную сеть, детскую и спортивную площадки.
«В рамках комплексного благоустройства территории реализованы пешеходные дорожки и тротуары общей площадью 19 тысяч кв. метров. Кроме того, оборудованы вело- и беговая дорожка с резиновым покрытием протяженностью более 1 км», — указал эксперт, подчеркнув, что у реки формируется комфортное урбанизированное пространство для активного отдыха и прогулок.
Маслаков добавил, что ландшафт набережной призван обеспечить комфортное пребывание посетителей. Здесь обустроили лестничный спуск, также предусмотрено устройство малых архитектурных форм, в частности, скамеек и парковых кресел.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- «Точность, правда и глубина»: Актер Сергей Бурунов оценил сериал «Слово пацана»
- СМИ: В Крыму из-за отравления погибли четыре человека
- В Ставропольском крае экстренно сел вертолет Ми-2
- СМИ: Госдума запретит использование телефонов в школах уже в январе
- Тишковец: В Москве высота сугробов местами превысила 40 сантиметров
- Makan и Instasamka стали артистами года по версии «VK Музыки»
- Депутат Шеремет предложил учредить медаль имени Байдена
- В Индонезии 11 человек погибли из-за извержения вулкана Марапи
- «Тинькофф» запустил международные переводы в бразильских реалах
- Певица Zivert станет новым наставником шоу «Голос»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru