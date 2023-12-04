Бочкарев: Завершен второй этап реконструкции набережной Марка Шагала

Комплексное благоустройство площадью более 4 гектаров реализовали в рамках второго этапа реконструкции набережной Марка Шагала в Москве. Об этом сообщил заместитель мэра столицы в правительстве по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Как отметил заммэра, на территории комплексного развития промзоны «ЗИЛ» продолжается формирование сбалансированной городской среды. Один из ключевых объектов — набережная Марка Шагала, выполняющая как транспортную, так и рекреационную функцию.

«В рамках второго этапа на участке от улицы Льва Юдина до бульвара имени Братьев Весниных завершена реконструкция набережной протяженностью 400 метров, а также реализовано комплексное благоустройство береговой зоны», – поделился Бочкарев.

Ранее в ходе первого этапа провели работы на 810 метрах от проспекта Лихачева до улицы Льва Юдина. В рамках проекта благоустройства набережной предусмотрено создание функционального общественного пространства и формирование естественной природной среды. В ходе работ высадили свыше 700 деревьев и кустарников, около 44 000 единиц цветочной растительности, уложили более 8 300 кв. м газона.

По словам руководителя ведущего строительного подразделения холдинга «Мосинжпроект» Константина Маслакова, на набережной до пешеходного бульвара имени Братьев Весниных создали дорожно-тропиночную сеть, детскую и спортивную площадки.

«В рамках комплексного благоустройства территории реализованы пешеходные дорожки и тротуары общей площадью 19 тысяч кв. метров. Кроме того, оборудованы вело- и беговая дорожка с резиновым покрытием протяженностью более 1 км», — указал эксперт, подчеркнув, что у реки формируется комфортное урбанизированное пространство для активного отдыха и прогулок.

Маслаков добавил, что ландшафт набережной призван обеспечить комфортное пребывание посетителей. Здесь обустроили лестничный спуск, также предусмотрено устройство малых архитектурных форм, в частности, скамеек и парковых кресел.

