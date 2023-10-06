Бочкарев рассказал о ходе строительства станции «Вавиловская» Троицкой линии метро

На строящейся станции «Вавиловская» Троицкой линии столичного метро ведутся монолитные работы, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он отметил, что работы выполнены более чем на треть. При этом устройство ограждающих конструкций практически завершено, на станции ведутся земляные работы.

Гендиректор «Мосинжпроекта» Юрий Кравцов в свою очередь оценил общую готовность станционного комплекса на 35%, напомнив, что в прилегающих к нему ранее пройденных перегонных тоннелях в скором времени будет установлено жесткое основание.

Кравцов уточнил, что строительство осложняется близостью к проезжей части Ленинского проспекта, что заставляет строителей работать с максимальной осторожностью.

