Бочкарев рассказал о ходе строительства станции «Вавиловская» Троицкой линии метро
На строящейся станции «Вавиловская» Троицкой линии столичного метро ведутся монолитные работы, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
Он отметил, что работы выполнены более чем на треть. При этом устройство ограждающих конструкций практически завершено, на станции ведутся земляные работы.
Гендиректор «Мосинжпроекта» Юрий Кравцов в свою очередь оценил общую готовность станционного комплекса на 35%, напомнив, что в прилегающих к нему ранее пройденных перегонных тоннелях в скором времени будет установлено жесткое основание.
Кравцов уточнил, что строительство осложняется близостью к проезжей части Ленинского проспекта, что заставляет строителей работать с максимальной осторожностью.
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