Вице-мэр Бочкарев: Порядок взаимодействия застройщиков с РСО упростят в 2022 году

Порядок взаимодействия застройщиков с ресурсоснабжающими организациями (РСО) планируется упростить в 2022 году. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По словам заммэра, в рамках проделанной работы был успешно внедрен уведомительный порядок проведения земляных работ для бюджетных объектов.

«В 2022 году планируется перевести на такой формат ресурсоснабжающие организации», - отметил Бочкарев.

Также будет рассмотрена возможность распространить уведомительный порядок для всех объектов, строящихся в столице. Бочкарев отметил, что контроль объединенной административно технической инспекции (ОАТИ) за соблюдением правил производства земляных работ полностью сохранится.

Бочкарев подчеркнул, что порядка 90% заявок по взаимодействию с ресурсоснабжающими организациями поступает онлайн. По словам заммэра, в 2022 году на сайте mos.ru планируется запустить услугу по выдаче актов о выполнении технических условий. Также ведется упрощение процедуры оформления архитектурно-градостроительного решения.

Цифровизация услуг в Москве в строительной сфере ведется с 2012 года. Госуслуги в сфере строительства предоставляются в электронном виде на портале mos.ru.

