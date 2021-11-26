Вице-мэр Бочкарев: Порядок взаимодействия застройщиков с РСО упростят в 2022 году
Порядок взаимодействия застройщиков с ресурсоснабжающими организациями (РСО) планируется упростить в 2022 году. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
По словам заммэра, в рамках проделанной работы был успешно внедрен уведомительный порядок проведения земляных работ для бюджетных объектов.
«В 2022 году планируется перевести на такой формат ресурсоснабжающие организации», - отметил Бочкарев.
Также будет рассмотрена возможность распространить уведомительный порядок для всех объектов, строящихся в столице. Бочкарев отметил, что контроль объединенной административно технической инспекции (ОАТИ) за соблюдением правил производства земляных работ полностью сохранится.
Бочкарев подчеркнул, что порядка 90% заявок по взаимодействию с ресурсоснабжающими организациями поступает онлайн. По словам заммэра, в 2022 году на сайте mos.ru планируется запустить услугу по выдаче актов о выполнении технических условий. Также ведется упрощение процедуры оформления архитектурно-градостроительного решения.
Цифровизация услуг в Москве в строительной сфере ведется с 2012 года. Госуслуги в сфере строительства предоставляются в электронном виде на портале mos.ru.
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