Бочкарев: В Москве открылся новый пешеходный мост через Яузу

В Москве открылся пешеходный мост, который связал Рубцовскую и Семеновскую набережные, он стал 60-м по счету мостом через реку Яузу в столице. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

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«За один год были возведены опоры, смонтировано пролетное строение, выполнена архитектурная отделка и благоустройство», - сказал Бочкарев.

По его словам, среди других мостов через Яузу новое сооружение может претендовать на звание самого комфортного для пешеходов. Так, по обеим сторонам установлены лифты, а внутри мост целиком защищен от дождя и ветра.

В свою очередь гендиректор «Мосинжпроекта» Юрий Кравцов отметил, что длина моста составляет 111 метров. Он рассказал, что мост обеспечит связь станций Арбатско-Покровской, Большой Кольцевой Линий (БКЛ) метро и платформы Электрозаводская МЖД с противоположным берегом реки.

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ФОТО: Пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы
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