Бочкарев: В Москве открылся новый пешеходный мост через Яузу

«За один год были возведены опоры, смонтировано пролетное строение, выполнена архитектурная отделка и благоустройство», - сказал Бочкарев.

По его словам, среди других мостов через Яузу новое сооружение может претендовать на звание самого комфортного для пешеходов. Так, по обеим сторонам установлены лифты, а внутри мост целиком защищен от дождя и ветра.

В свою очередь гендиректор «Мосинжпроекта» Юрий Кравцов отметил, что длина моста составляет 111 метров. Он рассказал, что мост обеспечит связь станций Арбатско-Покровской, Большой Кольцевой Линий (БКЛ) метро и платформы Электрозаводская МЖД с противоположным берегом реки.

