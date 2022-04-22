Бочкарев: В Москве открылся новый пешеходный мост через Яузу
В Москве открылся пешеходный мост, который связал Рубцовскую и Семеновскую набережные, он стал 60-м по счету мостом через реку Яузу в столице. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
«За один год были возведены опоры, смонтировано пролетное строение, выполнена архитектурная отделка и благоустройство», - сказал Бочкарев.
По его словам, среди других мостов через Яузу новое сооружение может претендовать на звание самого комфортного для пешеходов. Так, по обеим сторонам установлены лифты, а внутри мост целиком защищен от дождя и ветра.
В свою очередь гендиректор «Мосинжпроекта» Юрий Кравцов отметил, что длина моста составляет 111 метров. Он рассказал, что мост обеспечит связь станций Арбатско-Покровской, Большой Кольцевой Линий (БКЛ) метро и платформы Электрозаводская МЖД с противоположным берегом реки.
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