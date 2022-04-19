Вице-мэр Ефимов: Москва предоставит застройщикам участки под 20 масштабных инвестпроектов
Столичные власти с начала года предоставили застройщикам около 37 гектаров земли для реализации масштабных инвестиционных проектов, сказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
«Несмотря на сложившуюся экономическую ситуацию, в Москве наращиваются темпы реализации масштабных инвестиционных проектов. В первом квартале 2022 года город принял решение о предоставлении застройщикам без проведения торгов почти 37 гектаров земли в аренду для реализации 20 масштабных инвестпроектов», - сказал Ефимов.
По его словам, за аналогичный период прошлого года застройщикам выделили около 22 гектаров земли для строительства 13 объектов.
В числе новых инвестпроектов спортивные, социальные, транспортные и офисные объекты, а также производственные комплексы и зона отдыха.
Как отметил министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман, речь идет, в частности, о восьми школах и детсадах.
«Их планируется возвести в пяти городских округах. Общая площадь застройки превысит 90 тысяч квадратных метров», – добавил Гаман.
Со своей стороны, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский сообщил, что в Северо-Западном округе города инвестору передадут без торгов участок для строительства завода строительных материалов в рамках импортозамещения.
«Планируемый объем инвестиций составит 250 миллионов рублей, там будет создано около 110 рабочих мест. В целом интерес инвесторов к строительству промышленных объектов на территории города растет», – подчеркнул Овчинский.
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