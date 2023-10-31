В столичных кварталах реновации за три года построят 40 социальных объектов
На территории кварталов, формируемых в рамках реновации, до конца 2026 года планируется возвести 40 объектов различного социального назначения. Об этом рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
Он отметил, что в Адресной инвестиционной программе зарезервирован нужный объем средств для начала строительства новых объектов для кварталов реновации. По словам Бочкарева, за три года планируется построить 24 школы и детских сада, пять поликлиник, восемь спортивных сооружений, а также три административных здания.
Бочкарев подчеркнул, что в рамках реновации создаются комфортные условия жизни в кварталах реновации. Так, программа формирует совершенно новую качественную городскую среду.
В свою очередь декан факультета городского и регионального развития НИУ ВШЭ Евгений Михайленко отметил, что жители столицы считают важным расположение социальных объектов в шаговой доступности от жилья. Кроме того, он подчеркнул, что безопасность и досуг детей являются одними из главных критериев выбора района.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- ВСУ обстреляли брянское село Алейниково
- Курс доллара опускался до 92 рублей впервые с 2 августа
- Сервисы аренды самокатов возобновили работу в Москве из-за плюсовой температуры
- На Урале во время сплава по реке пропали пять туристов
- Умер академик РАН, вице-президент Русского географического общества Петр Бакланов
- В Томске арестовали хакера, которого курировали силовые структуры Украины
- Павел Прилучный сыграет главную роль в фильме «Сокровища гномов»
- СМИ: Армия Израиля разрушила дом замглавы политбюро ХАМАС
- «Известия»: Операторам увеличат в 10 раз плату за использование 4G
- Мадонна снова попала в Книгу рекордов Гиннеса как самая продаваемая артистка
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru