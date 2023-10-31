В столичных кварталах реновации за три года построят 40 социальных объектов

Он отметил, что в Адресной инвестиционной программе зарезервирован нужный объем средств для начала строительства новых объектов для кварталов реновации. По словам Бочкарева, за три года планируется построить 24 школы и детских сада, пять поликлиник, восемь спортивных сооружений, а также три административных здания.

Бочкарев подчеркнул, что в рамках реновации создаются комфортные условия жизни в кварталах реновации. Так, программа формирует совершенно новую качественную городскую среду.

В свою очередь декан факультета городского и регионального развития НИУ ВШЭ Евгений Михайленко отметил, что жители столицы считают важным расположение социальных объектов в шаговой доступности от жилья. Кроме того, он подчеркнул, что безопасность и досуг детей являются одними из главных критериев выбора района.

