Бочкарев: Территория развития проекта АДЦ в Коммунарке превысит 469 га
Территория развития проекта административно-делового центра (АДЦ) в поселке Коммунарка превысит 469 га. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
«Часть этой территории отведена для возводимых за счет города объектов, а другая часть будет реализована за счет частных инвесторов», - сказал Бочкарев.
По его словам, на сегодняшний день на территории АДЦ готовятся к вводу в эксплуатацию почти 1,7 км дорог.
В свою очередь гендиректор «Мосинжпроекта» Юрий Кравцов отметил, что среди инвестиционных объектов кластера присутствует общественно-деловая, торговая, а также жилая застройка, гостиничный комплекс и ТПУ.
Кравцов добавил, что в рамках городского бюджета ведется развитие транспортной и инженерной инфраструктуры АДЦ.
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