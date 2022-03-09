Бочкарев: Территория развития проекта АДЦ в Коммунарке превысит 469 га

«Часть этой территории отведена для возводимых за счет города объектов, а другая часть будет реализована за счет частных инвесторов», - сказал Бочкарев.

По его словам, на сегодняшний день на территории АДЦ готовятся к вводу в эксплуатацию почти 1,7 км дорог.

В свою очередь гендиректор «Мосинжпроекта» Юрий Кравцов отметил, что среди инвестиционных объектов кластера присутствует общественно-деловая, торговая, а также жилая застройка, гостиничный комплекс и ТПУ.

Кравцов добавил, что в рамках городского бюджета ведется развитие транспортной и инженерной инфраструктуры АДЦ.

