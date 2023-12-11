Бочкарев: Станция «Корниловская» Троицкой линии метро выполнена на две трети

Станция «Корниловская» новой Троицкой линии Московского метрополитена готова на две трети. Об этом заявил заместитель мэра столицы в правительстве по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Как отметил заммэра, на станции уже завершены монолитные работы.

«На финальном этапе – обратная засыпка котлована, ведутся архитектурно-отделочные работы и устройство инженерных коммуникаций, в частности монтаж систем вентиляции платформенного участка», – указал Бочкарев.

Также на платформе завершили кирпичную кладку и штукатурку стен и перегородок подэскалаторного помещения, смонтировали подсистемы навесного потолка и путевых стен для установки на металлических панелей. Облик «Корниловской» будет ярким и запоминающимся за счет использования желто-красных оттенков: на путевых стенах разместится абстрактная композиция, а отделка потолка будет выполнена с помощью разноформатных панелей со светильниками в углублениях.

По словам гендиректора АО «Мосинжпроект» (генпроектировщика и генподрядчика строительства новых линий и станций столичного метро) Юрия Кравцова, архитектурная отделка ведется в наземном и подземном вестибюлях станции, которые выходят на Калужское шоссе и к остановкам наземного транспорта. Так, в подземном сооружении ведутся гидроизоляция и укладка пола гранитом, в наземном идет подготовка к монтажу стеклопакетов. В прилегающих перегонных тоннелях специалисты завершили устройство жесткого основания и перешли к монтажу верхнего строения пути.

«При создании верхнего строения пути используется технология виброглушения и шумоизоляции за счет применения матов из эластичных полимеров – благодаря этому поездки по Троицкой линии для пассажиров будут более комфортными», – указал Кравцов.

