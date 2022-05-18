Бочкарев: Тоннелепроходка до станции метро «Внуково» выполнена наполовину
Проходка тоннелей Солнцевской линии, расположенных между строящимися станциями «Пыхтино» и «Внуково», выполнена на 52%. Об этом заявил заместитель мэра Москвы в правительстве по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
«Шестиметровый тоннелепроходческий механизированный комплекс (ТПМК) "Роза" прошел более 900 метров левого перегонного тоннеля, по соседству ведет проходку шестиметровая "Наталья", она прошла порядка 170 метров», – отметил заммэра.
По словам Бочкарева, на станциях участка ведутся монолитные работы, его общая строительная готовность оценивается в 43%. При этом на станции «Пыхтино» продолжается отделка служебных помещений, на «Внуково» — разработка грунта и крепление котлована.
Как отметил генеральный директор АО «Мосинжпроект» (генпроектировщика и генподрядчика строительства новых линий и станций столичного метрополитена) Юрий Кравцов, между станциями также возводится метромост через реку Ликова, он готов уже на три четверти.
«В настоящее время смонтировано 15% металлических элементов накрытия моста, также выполнена укладка щебня для устройства верхнего строения пути, в ближайшее время начнут укладывать шпалы, а затем – рельсы», – подчеркнул Кравцов.
Метромост между «Пыхтино» и «Внуково» станет двенадцатым в Москве и вторым по протяженности после Лужнецкого метромоста через Москву-реку.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,3 млн+4 122 / сут.
Умерли
378 тыс.+110 / сут.
Выздоровели
17,7 млн+5 984 / сут.
- Вице-премьер Борисов: Россия не может первой применить ядерное оружие
- В Кемерове задержали повредившего опоры ЛЭП сторонника украинских националистов
- Слуцкого избрали руководителем фракции ЛДПР в Госдуме
- Лукашенко подписал закон о применении смертной казни за попытку совершения актов терроризма
- Швеция и Финляндия официально подали заявки на вступление в НАТО
- Росавиация продлила режим ограничения полетов в южные аэропорты до 25 мая
- В Ленинском районе Махачкалы введен режим контртеррористической операции
- В Госдуме предложили признать Знамя Победы государственным флагом России
- СМИ: В НАТО начались разногласия по военному присутствию в Восточной Европе
- Песков рассказал о подготовке новой прямой линии с Путиным
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru