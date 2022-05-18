Бочкарев: Тоннелепроходка до станции метро «Внуково» выполнена наполовину

Проходка тоннелей Солнцевской линии, расположенных между строящимися станциями «Пыхтино» и «Внуково», выполнена на 52%. Об этом заявил заместитель мэра Москвы в правительстве по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

«Шестиметровый тоннелепроходческий механизированный комплекс (ТПМК) "Роза" прошел более 900 метров левого перегонного тоннеля, по соседству ведет проходку шестиметровая "Наталья", она прошла порядка 170 метров», – отметил заммэра.

По словам Бочкарева, на станциях участка ведутся монолитные работы, его общая строительная готовность оценивается в 43%. При этом на станции «Пыхтино» продолжается отделка служебных помещений, на «Внуково» — разработка грунта и крепление котлована.

Как отметил генеральный директор АО «Мосинжпроект» (генпроектировщика и генподрядчика строительства новых линий и станций столичного метрополитена) Юрий Кравцов, между станциями также возводится метромост через реку Ликова, он готов уже на три четверти.

«В настоящее время смонтировано 15% металлических элементов накрытия моста, также выполнена укладка щебня для устройства верхнего строения пути, в ближайшее время начнут укладывать шпалы, а затем – рельсы», – подчеркнул Кравцов.

Метромост между «Пыхтино» и «Внуково» станет двенадцатым в Москве и вторым по протяженности после Лужнецкого метромоста через Москву-реку.

