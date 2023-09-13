Бочкарев рассказал об украсившей станцию метро «Пыхтино» уникальной модели Ту-144

Модель самолета Ту-144 на станции «Пыхтино» участка продления Солнцевской линии метро была создана специалистами конструкторского бюро А.Н. Туполева с использованием документации к проекту настоящего лайнера. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Модель первого в мире сверхзвукового пассажирского Ту-144 в масштабе 1/10 размещена над эскалатором станции.

«Она максимально приближена к облику настоящего самолета и изготовлена из традиционно применяемых в авиации материалов – алюминиевых сплавов и нержавеющей стали, – которые обеспечивают наибольшую сохранность изделия», – поделился Бочкарев.

Длина модели — более 7,5 метров, размах крыла составляет почти 3 м, а масса – около 180 кг. Сначала модель выполнили в трехмерной графике, отдел аэродинамики КБ Туполева рассчитал нагрузки на копию Ту-144. Позже модель доставили на станцию «Пыхтино» по частям и собрали.

Как отметил гендиректор АО «Мосинжпроект» (генпроектировщика и генподрядчика строительства новых линий и станций метро) Юрий Кравцов, специалисты холдинга и конструкторского бюро сделали конструкцию надежной и безопасной.

«Модель установлена на стальных трубах из нержавеющей стали, которые крепятся к стальным балкам. Все узлы обладают большим запасом прочности», – указал Кравцов.

Копия Ту-144 — один из «авиационных» элементов дизайна станции, посвященной отечественному самолетостроению. Также здесь размещены графические изображения летательных аппаратов и световые конструкции в виде самолетных турбин.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин открыл участок Солнцевской линии метро, куда входят станции «Пыхтино» и «Аэропорт Внуково». Как отметил градоначальник, уникальная ветка, соединяющая центр города и действующий аэропорт, «сложная, но очень востребованная».

