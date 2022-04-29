Бочкарев: Порядка 20 компаний Москвы вошли в число системообразующих организаций экономики

По его словам, предприятия получат дополнительные стимулы к работе благодаря мерам господдержки. Бочкарев отметил, что в перечень организаций включена группа компаний «Мосинжпроект». Так, специалисты холдинга на протяжении многих лет успешно решают крупные градостроительные задачи. Заммэра подчеркнул, что компания строит новые станции московского метро, Большую кольцевую линию, а также новые скоростные автомагистрали.

В свою очередь гендиректор «Мосинжпроекта» Юрий Кравцов отметил, что за последние 10 лет компания встала в один ряд с крупнейшими федеральными строительными подрядчиками.

