Бочкарев: Порядка 20 компаний Москвы вошли в число системообразующих организаций экономики

Порядка 20 крупных компаний, которые работают в стройотрасли Москвы, включили в перечень системообразующих организаций экономики России в сфере строительства и ЖКХ. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

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По его словам, предприятия получат дополнительные стимулы к работе благодаря мерам господдержки. Бочкарев отметил, что в перечень организаций включена группа компаний «Мосинжпроект». Так, специалисты холдинга на протяжении многих лет успешно решают крупные градостроительные задачи. Заммэра подчеркнул, что компания строит новые станции московского метро, Большую кольцевую линию, а также новые скоростные автомагистрали.

В свою очередь гендиректор «Мосинжпроекта» Юрий Кравцов отметил, что за последние 10 лет компания встала в один ряд с крупнейшими федеральными строительными подрядчиками.

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ФОТО: пресс-служба Стройкомплекса Москвы
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