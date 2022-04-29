Вице-мэр Ефимов: Объемы промышленного производства Москвы увеличились более чем на 20% с начала года

Объемы промышленного производства в российской столице только за первые три месяца 2022 года увеличились на 20,5 % по сравнению с аналогичным периодом 2021-го.

«Положительная динамика в основном обусловлена ростом обрабатывающей промышленности – на 27,3%. Среди лидеров текстильная, фармацевтическая отрасли, производители медицинского и электрического оборудования», – сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Объемы производства в столице только за март 2022 года на 13,2% превысили прошлогодние показатели аналогичного периода.

В Москве на сегодняшний день работает более трех тысяч производств. Об этом рассказал глава департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

«Всем им доступно более 20 мер системной поддержки, в том числе льготные займы, субсидии, присвоение специальных статусов», - отметил он.

Овчинский также обратил внимание на то, что рост объема производства в отрасли производства машин и оборудования, благодаря этому по итогам первых трех месяцев 2022 года составил 85,1%.

Дополнительные 20 миллиардов рублей город направил в марте в Московский Фонд поддержки промышленности и предпринимательства. Они пойдут на компенсацию ставок банковских кредитов на оборотные средства, реализацию инвестиционных программ, а также инвестпроектов по объектам нежилого назначения.

В Москве действует льгота для инвесторов, которые намерены строить промышленные предприятия. Им предоставлено право арены земли под строительство или реконструкцию всего за один рубль.