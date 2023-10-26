Бочкарев: Подготовлен проект первого этапа продления «синей» линии метро в Гольяново

Проектная документация по возведению стартового котлована для тоннелепроходки между станциями метро «Щелковская» и «Гольяново» Арбатско-Покровской линии готова, документы проходят экспертизу. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Котлован будет расположен у действующей станции «Щелковская» синей ветки.

«Из него тоннелепроходческие механизированные комплексы диаметров шесть метров проложат два однопутных тоннеля до демонтажной камеры перед будущей станцией "Гольяново"», – подчеркнул заммэра.

Новую станцию возведут на участке вдоль Уссурийской улицы в районе примыкания к ней улицы Сахалинской.

Как отметил гендиректор АО «Мосинжпроект» (генпроектировщика и генподрядчика строительства новых линий и станций метро) Юрий Кравцов, «Гольяново» станет станцией неглубокого заложения, которую построят открытым способом в котловане глубиной около 17 метров.

«За станцией возведут оборотные тупики для ночного отстоя и оборота подвижных составов Арбатско-Покровской ветки», – указал Кравцов.

В свою очередь, глава проектного института холдинга «Мосинжпроект» Рустам Черкесов подчеркнул, что длина участка продления синей ветки будет составлять 2,6 километра. Уже разработаны предварительный план трассы участка, план организации строительства, выделены этапы подготовительных работ и основного строительства. По всем этапам, предусматривающим сооружение тоннелей, котлованов демонтажной камеры, станционного комплекса, оборотных тупиков продолжается разработка проектной документации.

