Ефимов: более 35,5 тысячи вакансий появится в Москве по программе стимулирования мест приложения труда
С 2020 года, когда в Москве стартовала программа по стимулированию создания мест приложения труда (МПТ), город заключил с инвесторами 27 соглашений о строительстве объектов, куда смогут устроиться на работу 35,5 тысячи человек. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
Он напомнил, что по такой программе девелоперы строят коммерческие, промышленные или социальные объекты, в результате чего обеспечивают появление новых рабочих мест. Город, указал Ефимов, взамен предоставляет им льготу при переоформлении участков под возведение жилья. Заммэра отметил, что в рамках 27 соглашений инвесторы построят 63 объекта.
Так, девелоперы возведут в разных районах столицы, в частности, восемь деловых центров, шесть технопарков, четыре торговых центра и три торгово-офисных здания. Как отметил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский, общая площадь всех объектов будет превышать 1,35 миллиона «квадратов». По его словам, больше всего рабочих мест будет создано в офисно-деловых и торговых объектах – порядка 22,7 тысячи. При этом в социальных объектах будет около 3,4 тысячи рабочих мест, подчеркнул Овчинский.
Таким образом, программа стимулирования создания МПТ способствует сбалансированной застройке столичных районов, помогает решать проблему маятниковой миграции, а также разгружать общественный транспорт.
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