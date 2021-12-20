Бочкарев: На продлении метро во Внуково проложили первый перегонный тоннель

По его словам, тоннелепроходческий щит преодолел более двух километров пути. Тоннель был пройден между строящейся станцией «Пыхтино» и существующей станцией «Рассказовка», он стал первым на строящемся участке в аэропорт Внуково.

Бочкарев также отметил, что тоннелепроходческий механизированный комплекс (ТПМК) «Наталия» ведет работы по строительству правого перегонного тоннеля.

Как подчеркнула гендиректор «Мосинжпроект» Юрия Кравцова, ТПМК «Роза» прошел свыше 2,1 километров под лесополосой Парка Рассказовка и Боровским шоссе.

Ранее Бочкарев сообщал, что новый участок Большой кольцевой линии (БКЛ) связан пересадками с двумя станциями Московских центральных диаметров (МЦД) и семью другими линиями метро.

