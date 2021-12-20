Бочкарев: На продлении метро во Внуково проложили первый перегонный тоннель

Тоннелепроходческий щит «Роза» прошел первый перегонный тоннель на строящемся южном участке Калининско-Солнцевской линии (КСЛ) метро Москвы. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Бочкарев: Завершена одна из самых сложных тоннелепроходок на БКЛ

По его словам, тоннелепроходческий щит преодолел более двух километров пути. Тоннель был пройден между строящейся станцией «Пыхтино» и существующей станцией «Рассказовка», он стал первым на строящемся участке в аэропорт Внуково.

Бочкарев также отметил, что тоннелепроходческий механизированный комплекс (ТПМК) «Наталия» ведет работы по строительству правого перегонного тоннеля.

Как подчеркнула гендиректор «Мосинжпроект» Юрия Кравцова, ТПМК «Роза» прошел свыше 2,1 километров под лесополосой Парка Рассказовка и Боровским шоссе.

Ранее Бочкарев сообщал, что новый участок Большой кольцевой линии (БКЛ) связан пересадками с двумя станциями Московских центральных диаметров (МЦД) и семью другими линиями метро.

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ФОТО: пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы
ТЕГИ:МетроСтроительствоРоссия
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