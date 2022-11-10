Бочкарёв: На станции «Потапово» Красной ветки метро сооружаются монолитные конструкции

Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв заявил, что в столице продолжаются работы по продлению Сокольнической линии метрополитена, сообщает пресс-служба московского правительства.

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По его словам, продолжается строительство станции «Потапово», готовность объекта оценивается в 58%. Завершение работ планируется в начале 2024 года, после открытия станции время на поездку пассажиров по городу сократится на 20-25 минут.

«На строящейся станции «Потапово», возведение которой началось год назад, ведутся работы по сооружению основных монолитных конструкций и верхнего строения пути. Также продолжается монтаж инженерного оборудования», - добавил Бочкарёв.

Ранее Бочкарёв заявил, что в Москве создадут около семи тысяч рабочих мест благодаря строительству и реконструкции шести электродепо для обслуживания поездов метро, сообщает RT.

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ФОТО: Пресс-служба Комплекса градостроительной политики города Москвы
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