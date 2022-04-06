Бочкарев: Годовой план по вводу недвижимости в Москве выполнен почти на треть
Годовой план по вводу недвижимости в российской столице выполнен более чем на 30%. Такую статистику приводит заместитель мэра по градостроительной политике и строительству Андрей Бочкарёв. По его сведениям, за первый квартал текущего года в Москве построено и сдано свыше 2,6 миллиона квадратных метров различной недвижимости.
По словам главы стройкомплекса, основной объем введенной недвижимости традиционно занимает жильё - более 1,5 миллиона квадратных метров. Таким образом, план по вводу жилой недвижимости выполнен уже более чем на треть.
Кроме того, за январь – март в Москве ввели 20 объектов коммерческой инфраструктуры, которые позволят создать в мегаполисе новые рабочие места. Как уточнил Бочкарёв, сданы в эксплуатацию два торгово-бытовых объекта, три промышленно-производственных, шесть складских и семь коммунальных помещений, а также административно-деловое здание и гостиница.
Согласно ранее озвученным планам, в Москве в этом году планируется построить и ввести в строй 8,5 миллиона квадратных метров недвижимости, в том числе порядка 4,5 миллиона квадратных метров жилья.
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