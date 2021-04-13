Bloomberg: В России могут повыситься налоги

Российские власти рассматривают возможность повышения налогов в числе мер, необходимых для восстановления экономики после пандемии, утверждает Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

По их данным, о конкретных мерах будет объявлено 21 апреля на ежегодном послании президента России Владимира Путина Федеральному Собранию.

Прививка от бедности. Послание Путина сулит новые выплаты россиянам

Отмечается, что помимо повышения налогов в правительстве РФ рассматриваются еще несколько вариантов. В их числе названы использование средств Фонда национального благосостояния и смягчение бюджетного правила.

Bloomberg считает, что экономика России сократилась не так сильно, как во многих других странах. Однако российские власти хотят ускорить ее восстановление на фоне думских выборов, падающих доходов населения и угроз новых санкций.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что послание Путина «так или иначе будет постковидным».

Со своей стороны, политолог Константин Калачев заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что в этом обращении президент, вероятно, объявит о новых социальных выплатах для бедных.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:Послание Федеральному СобраниюЭкономикаНалоги
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