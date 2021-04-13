Bloomberg: В России могут повыситься налоги

Отмечается, что помимо повышения налогов в правительстве РФ рассматриваются еще несколько вариантов. В их числе названы использование средств Фонда национального благосостояния и смягчение бюджетного правила.

Bloomberg считает, что экономика России сократилась не так сильно, как во многих других странах. Однако российские власти хотят ускорить ее восстановление на фоне думских выборов, падающих доходов населения и угроз новых санкций.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что послание Путина «так или иначе будет постковидным».

Со своей стороны, политолог Константин Калачев заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что в этом обращении президент, вероятно, объявит о новых социальных выплатах для бедных.

