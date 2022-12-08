Норвегия присоединилась к потолку цен на российскую нефть

Норвегия ввела потолок цен на российскую сырую нефть в размере $60 за баррель, тем самым присоединившись к странам «Большой семерки» и Австралии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление внешнеполитического ведомства королевства.

Как отмечается, эти меры приняты с целью «сокращения доходов России от продажи сырой нефти в третьи страны».